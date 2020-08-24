Поветкина в аэропорту встретил казачий хор. Видео
Российского боксёра Александра Поветкина, который после победы над британцем Диллианом Уайтом в минувшие выходные вернулся в Россию, в аэропорту в Москве встретил казачий хор.
Напомним, 40-летний Поветкин нокаутировал 32-летнего Уайта в пятом раунде и стал временным чемпионом мира в тяжёлой весовой категории по версии WBC, несмотря на то что дважды оказывался в нокдауне в четвёртом раунде. Планируется, что матч-реванш состоится уже в 2020 году.
«Болельщики и журналисты встретили Александра Поветкина в московском аэропорту после триумфальной победы над Диллианом Уайтом в Англии», — отмечается в подписи к видео, которое появилось в «Инстаграме».
Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Федерации бокса России.
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