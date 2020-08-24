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В команде Усика поздравили Поветкина с победой, но исключили возможность боя с ним

В команде Усика поздравили Поветкина с победой, но исключили возможность боя с ним
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика Александр Красюк прокомментировал новость о возможной организации схватки своего клиента с временным чемпионом мира по версии WBC Александром Поветкиным.

По словам Красюка, такой вариант не рассматривался даже «гипотетически».

«Усик – официальный претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBO, где чемпион – Энтони Джошуа.

В октябре Усик должен провести поединок против Дерека Чисоры. В случае победы, следующий поединок Александра должен состоятся против Энтони Джошуа, если тот успешно отстоит свои титулы против Кубрата Пулева.

Мы поздравляем Александра Поветкина с фееричной победой, предполагали, что именно он выйдет триумфатором, но даже гипотетически не вели разговоров о возможном поединке двух Александров», — приводит слова Красюка ua.tribuna.com.

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