Рябинский рассказал, в чём Поветкин похож на Тайсона

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сравнил россиянина Александра Поветкина с легендарным Майком Тайсоном, бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

«У Поветкина вообще очень много элементов, похожих на Тайсона. Знаете, это, может быть, связано с тем, что и тот и другой ростом маловаты для этого веса. Там сейчас гиганты под два метра ростом. У Саши рост 188, а Тайсон был ещё ниже, порядка 180. Соответственно, там отдаётся очень большое внимание тому, как войти на ближнюю дистанцию, и отдаётся большое внимание тому, чтобы наносить вот такие удары.

Очень много апперкотов, очень много боковых, очень много работы по корпусу. Это просто особенность боксёров относительно невысокого роста. Двухметровый человек не будет работать в таком стиле, он будет работать по-другому», — цитирует Рябинского «Комсомольская правда».