Беллью: в реванше с Поветкиным у Уайта на кону будет стоять карьера

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью поделился мыслями о перспективах Диллиана Уайта после поражения от Александра Поветкина.

По словам британца, в реванше для Диллиана на кону будет стоять вся карьера.

«Думаю, ему необходимо внести коррективы. Пообщаюсь с ним. Ему определённо нужно внести кое-какие изменения и изучить несколько вещей. Убеждён, он всё равно достигнет цели и станет чемпионом мира.

Сейчас он в очень непростом положении. Ему нужно выходить на реванш, на кону которого будет стоять вся его карьера. Верю, что Диллиан побьёт Поветкина", — приводит слова Беллью BoxingScene.

Напомним, в ночь на 23 августа мск Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта и стал временным чемпионом мира по версии WBC.