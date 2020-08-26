Фото: Ф. Емельяненко поддержал Бейдера, которого нокаутировал Немков

В «Инстаграме» появилась фотография, сделанная сразу после поединка Вадима Немкова и Райана Бейдера, который состоялся в минувшие выходные. Напомним, Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде и стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.

После поединка знаменитый боец MMA Фёдор Емельяненко, в команду которого входит Немков, подошёл к Бейдеру, чтобы подбодрить бывшего соперника. В январе 2019 года американец нокаутировал россиянина в первом раунде.

«Уважение», — отмечается в подписи к фото.

Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» промоушена Bellator.

43-летний Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последним соперником был американец Куинтон Джексон, потерпевший поражение техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2019 года. Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.