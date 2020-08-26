Фото: Ф. Емельяненко поддержал Бейдера, которого нокаутировал Немков

В «Инстаграме» появилась фотография, сделанная сразу после поединка Вадима Немкова и Райана Бейдера, который состоялся в минувшие выходные. Напомним, Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде и стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.
После поединка знаменитый боец MMA Фёдор Емельяненко, в команду которого входит Немков, подошёл к Бейдеру, чтобы подбодрить бывшего соперника. В январе 2019 года американец нокаутировал россиянина в первом раунде.
«Уважение», — отмечается в подписи к фото.
Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» промоушена Bellator.
43-летний Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последним соперником был американец Куинтон Джексон, потерпевший поражение техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2019 года. Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
- 26 августа 2020
-
11:25
-
11:17
-
11:16
-
10:30
-
10:10
-
10:01
-
09:00
-
00:51
-
00:45
- 25 августа 2020
-
23:42
-
22:34
-
20:30
-
20:20
-
19:24
-
18:18
-
17:27
-
16:04
-
15:00
-
14:01
-
13:02
-
12:00
-
11:00
-
10:14
-
09:42
-
09:01
-
00:41
-
00:36
-
00:23
- 24 августа 2020
-
23:50
-
22:39
-
22:30
-
21:23
-
20:47
-
19:48
-
18:31