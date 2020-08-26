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«Рен ТВ» покажет боксёрский турнир с Харитоновым и Чудиновым

«Рен ТВ» покажет боксёрский турнир с Харитоновым и Чудиновым
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Телеканал «Рен ТВ» в прямом эфире покажет боксёрский турнир, в главном поединке которого сразятся боец MMA Сергей Харитонов и Дэнни Уильямс. Также на ринг выйдут россияне Павел Силягин и Орхан Гаджиев, а Фёдор Чудинов сразится с британским боксёром Умаром Садиком. Прямая трансляция начнётся 11 сентября в 23:00 мск.

В главном сражении турнира с россиянином Сергеем Харитоновым на ринг выйдет Дэнни Уильямс — 47-летний тяжеловес, который в 2004 году нокаутировал легендарного Майка Тайсона. Фёдор Чудинов в поединке с Умаром Садиком проведёт первую защиту чемпионского пояса WBA Gold. На счету российского боксёра 22 победы в 24 поединках в профессиональном боксе. У 32-летнего Садика 10 побед и одно поражение в 11 боях.

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