Уайт — о реванше с Поветкиным: мы устроим войну. И это будет прекрасно
Британский боксёр Диллиан Уайт поделился ожиданиями от возможного матча-реванша с Александром Поветкиным. Напомним, в поединке, состоявшемся в минувшие выходные, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды оказывался в нокдауне в четвёртом раунде.
«Я не боюсь проигрывать. Я настоящий боец, который готов сражаться когда угодно и с кем угодно. Поздравляю моего соперника, но в декабре мы устроим войну. И это будет прекрасно.
Я ни о чём не жалею, потому что я полностью отдаю себя и буду отдавать себя работе, пока не закончу», — написал Уайт в своём «инстаграме».
Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил о желании провести матч-реванш Поветкин — Уайт в России.
Рябинский объявил о желании провести реванш Поветкин — Уайт в России
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