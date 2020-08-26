Рябинский объявил о желании провести реванш Поветкин — Уайт в России

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что хочет организовать матч-реванш с участием Александра Поветкина и Диллиана Уайта в России.
Напомним, в поединке, состоявшемся в минувшие выходные, россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде, несмотря на то что дважды оказывался в нокдауне в четвёртом раунде.
«Не вижу большой разницы, где его проводить. Мне хотелось бы, чтобы реванш был в России. Мы должны преследовать интересы нашего бойца.
Следующий бой будет с Уайтом. В контракте есть пункт об обязательном реванше. Мы всегда выполняем договорённости», — передаёт слова Рябинского корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Мне все равно, где боксировать. Я еду с желанием победить. Россия всегда со мной», — добавил Поветкин.
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