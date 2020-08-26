Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Рябинский объявил о желании провести реванш Поветкин — Уайт в России

Рябинский объявил о желании провести реванш Поветкин — Уайт в России
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что хочет организовать матч-реванш с участием Александра Поветкина и Диллиана Уайта в России.

Напомним, в поединке, состоявшемся в минувшие выходные, россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде, несмотря на то что дважды оказывался в нокдауне в четвёртом раунде.

«Не вижу большой разницы, где его проводить. Мне хотелось бы, чтобы реванш был в России. Мы должны преследовать интересы нашего бойца.

Следующий бой будет с Уайтом. В контракте есть пункт об обязательном реванше. Мы всегда выполняем договорённости», — передаёт слова Рябинского корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Мне все равно, где боксировать. Я еду с желанием победить. Россия всегда со мной», — добавил Поветкин.

«Хотел увидеть максимальное насилие». Джошуа — о бое Поветкина и Уайта
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020