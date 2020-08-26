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Вердум уверен, что легко победил бы Джона Джонса

Вердум уверен, что легко победил бы Джона Джонса
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум уверен, что легко завершил бы досрочно поединок с бывшим чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.

«Джон Джонс — большой парень, у него не будет проблем с переходом в тяжёлый вес, нет сомнений. Он тяжеловес уже долгое время. Настоящий представитель тяжёлого веса. Да, это не произойдёт здесь и сейчас, но, возможно, однажды я выйду в клетку против него. Уверен на сто процентов, что победил бы его досрочно. Сто процентов. Сделаю это, уверен. Я хорошо тренируюсь, у меня отличный настрой. Финиширую его и любого другого бойца», — приводит слова Фабрисиу Вердума MMAJunkie.

Вердум выразил уверенность, что в реванше легко расправится и с россиянином Фёдором Емельяненко.

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