Вердум уверен, что легко победил бы Джона Джонса

Бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум уверен, что легко завершил бы досрочно поединок с бывшим чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.



«Джон Джонс — большой парень, у него не будет проблем с переходом в тяжёлый вес, нет сомнений. Он тяжеловес уже долгое время. Настоящий представитель тяжёлого веса. Да, это не произойдёт здесь и сейчас, но, возможно, однажды я выйду в клетку против него. Уверен на сто процентов, что победил бы его досрочно. Сто процентов. Сделаю это, уверен. Я хорошо тренируюсь, у меня отличный настрой. Финиширую его и любого другого бойца», — приводит слова Фабрисиу Вердума MMAJunkie.



Вердум выразил уверенность, что в реванше легко расправится и с россиянином Фёдором Емельяненко.