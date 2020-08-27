Келлу Бруку предлагают $ 1,5 млн за бой с Теренсом Кроуфордом

Бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук получил предложение провести титульный бой. Команда чемпиона мира по версии WBO Теренса Кроуфорда хочет видеть следующим соперником подопечного именно британца, сообщает обозреватель Майк Коппинджер на своей странице в «Твиттере».

Встреча может пройти в ноябре. Но, по сведениям источников, Брук пока не согласен на условия, предлагаемые Кроуфордом. Келл хочет получить $ 4 млн — примерно столько же, сколько за поединок с Теренсом получил Амир Хан. Кроме того, не известно, сумеет ли Брук уложиться в лимит весовой категории. Последние бои он проводил уже в первом среднем весе.

Теренс Кроуфорд последний раз выходил на ринг в декабре и победил Эгидиуса Каваляускаса.