«Хочу, чтобы твою челюсть наконец сломали». Усман ответил на слова Ковингтона о протестах

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман резко отреагировал на слова бывшего временного чемпиона дивизиона Колби Ковингтона о новой волне беспорядков в США. Ранее Ковингтон раскритиковал лидера клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который призывал бойкотировать матчи плей-офф.
«Мне действительно хочется, чтобы кто-то сломал наконец твою челюсть», — написал Усман в своём «твиттере».
В декабре 2019 года Усман победил Ковингтона в титульном бою, сломав ему челюсть.
Напомним, в последние дни США охватила новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше (штат Висконсин, США), 23 августа несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль, после того как попытался разнять двух ссорившихся женщин.
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