Звезда UFC — Леброну: действительно хочешь перемен? Откажись от миллионов и стань копом

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который призывал бойкотировать матчи плей-офф на фоне ситуации, сложившейся в США.
«Ого, ты хочешь переносить матчи? Хочешь доказать, что действительно хочешь перемен? Откажись от своей мягкой работы, напоминающей детскую игру. Откажись от миллионов. Пойди на огромное сокращение зарплаты и возьмись за самую сложную работу в США — стань копом», — написал Ковингтон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
- 27 августа 2020
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