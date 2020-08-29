«Ваканда навсегда». Фрэнсис Нганну отреагировал на смерть Чедвика Боузмана
Боец UFC Фрэнсис Нганну отреагировал на смерть известного актёра Чедвика Боузмана.
«Ваканда навсегда. Покойся с миром», — написал в своём «твиттере» Фрэнсис Нганну.
Боузман ушёл из жизни сегодня, 29 августа, в возрасте 43 лет. Он сыграл Джеки Робинсона в фильме «42 года», Тергуда Маршалла — в фильме «Маршалл» и, что наиболее известно широкому кругу, в фильме «Марвел» «Чёрная Пантера». Во франшизе «Мстителей» Боузман был одним из героев и образцом для подражания для темнокожего сообщества.
Помимо «Киновселенной Marvel» Боузман снимался в фильмах «42», «Правосудие», «Боги Египта», «Маршалл», «Пятеро одной крови», «День драфта».
На протяжении последних четырёх лет актёр боролся с раком толстой кишки.
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