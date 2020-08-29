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Орловский отказался комментировать ситуацию в Беларуси

Орловский отказался комментировать ситуацию в Беларуси
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе единственный белорус, завоёвывавший титул в самой престижной ММА-организации, Андрей Орловский отказался отвечать на вопрос подписчика в «Инстаграме» о ситуации на родине.

«Вы не первый, кто задаёт мне этот вопрос. Никак не буду комментировать», — сказал спортсмен в «Инстаграме».

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли очередные президентские выборы. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции не согласились с результатами, представленными ЦИК, и попытались их оспорить. После этого в стране начались массовые протесты, столкновения с силовиками и множественные задержания.

Ряд спортсменов из Беларуси поддержали протестующих.

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