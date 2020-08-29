Орловский отказался комментировать ситуацию в Беларуси
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе единственный белорус, завоёвывавший титул в самой престижной ММА-организации, Андрей Орловский отказался отвечать на вопрос подписчика в «Инстаграме» о ситуации на родине.
«Вы не первый, кто задаёт мне этот вопрос. Никак не буду комментировать», — сказал спортсмен в «Инстаграме».
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли очередные президентские выборы. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции не согласились с результатами, представленными ЦИК, и попытались их оспорить. После этого в стране начались массовые протесты, столкновения с силовиками и множественные задержания.
Ряд спортсменов из Беларуси поддержали протестующих.
- 29 августа 2020
-
22:58
-
21:51
-
20:59
-
19:51
-
18:40
-
17:47
-
16:15
-
15:32
-
14:56
-
13:36
-
12:48
-
12:41
-
11:41
-
10:42
-
09:37
-
00:42
- 28 августа 2020
-
23:59
-
22:24
-
20:53
-
20:43
-
18:56
-
17:10
-
16:03
-
15:31
-
15:04
-
14:05
-
13:10
-
12:04
-
11:00
-
10:03
-
09:00
-
00:59
-
00:30
- 27 августа 2020
-
23:54
-
23:23
Партнерский контент