Джошуа: хочу заполучить титул Тайсона Фьюри

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа рассказал об ожиданиях от поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри, обладателем пояса WBC. Напомним, ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.
«Скоро станет известна точная дата моего возвращения. Планирую драться в декабре. Я хочу заполучить титул Тайсона Фьюри. Не могу дождаться этого. Это то, ради чего я живу, это моя страсть. Это моё призвание», — приводит слова Джошуа BoxingScene.
На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.
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