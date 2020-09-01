Шлеменко оценил перспективы Джона Джонса в тяжёлой весовой категории UFC

Экс-чемпион Bellator, боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о решении бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса перебраться в тяжёлую весовую категорию. По словам россиянина, Джонс может справиться с новым вызовом.

«Сложно сказать, потянет ли Джон Джонс тяжёлый вес. Но он очень рослый, хорошо дышит и знает свои силы. Мощь в этом весе не такая, как в 93 килограммах, но всё для того, чтобы справиться с тяжёлым весом, у него есть. Повторюсь, главное – рост, с ним он может залететь в эту категорию и отлично себя чувствовать», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, после ухода Джонса в тяжёлый вес пояс в полутяжёлом дивизионе стал вакантным. Его оспорят Доминик Рейес и Ян Блахович.