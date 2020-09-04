Тренер Хабиба: считаю, что UFC организует реванш с Макгрегором

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, предположил, что реванш его подопечного с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором всё-таки состоится, несмотря на нежелание россиянина проводить его и на то, что ирландец недавно в третий раз объявил о завершении карьеры.

«Почему бы не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб чемпион? Я бы не позволил им не сражаться. В этом их работа, так? Чтобы заработать как можно больше денег.

Разумеется, все, как и раньше, хотят этого боя. Иначе зачем бы за него платить? Вот почему я считаю, что UFC устроит реванш», — цитирует Мендеса Daily Express.

Первый бой Нурмагомедов — Макгрегор состоялся в октябре 2018 года. Хабиб успешно применил болевой приём в четвёртом раунде и защитил пояс UFC в лёгком весе.