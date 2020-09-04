Напарник Фёдора Емельяненко назвал его коронные фразы

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников, спарринг-партнёр знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, рассказал о любимых фразах спортсмена, которые тот произносит во время тренировок. По его словам, Емельяненко часто любит шутить во время спаррингов, если до боя остаётся много времени.

«Конечно, ближе к бою, когда идёт настрой, там уже по-другому. А в обычном тренировочном процессе — всегда с шутками.

Его коронная фраза во время спарринга: «Отведай-ка силушки богатырской, супостат лютый». Ещё: «Давай посмотрим, чей кокос крепче». Или: «Получишь — будешь ходить дули воробьям показывать», — приводит слова Сидельникова «Матч ТВ».

43-летний Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последним соперником был американец Куинтон Джексон, потерпевший поражение техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2019 года. Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.