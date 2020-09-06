Шлеменко прокомментировал досрочное поражение Имадаева от Перейры

Боец смешанных единоборств экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился мыслями о поражении Зелима Имадаева от Мишеля Перейры на турнире UFC Fight Night 176.

«Зрелищный бой, за исключением того, что Имадаев проиграл. Показалось, что Зелим выглядел слишком зажато, боялся раскрыться. Перейра во всех аспектах выглядел лучше.



Что касается пощёчины, то вызывающее поведение очень сложное. Если эпатажный человек привлекает к себе внимание, не дай бог, он потом проиграет. Ему вдвойне потом будет хуже. Я бы воздержался от такого. Нужно быть очень уверенным в своей победе, чтобы так привлекать внимание», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Имадаев потерпел третье поражение кряду в UFC.