Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шлеменко прокомментировал досрочное поражение Имадаева от Перейры

Шлеменко прокомментировал досрочное поражение Имадаева от Перейры
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился мыслями о поражении Зелима Имадаева от Мишеля Перейры на турнире UFC Fight Night 176.

«Зрелищный бой, за исключением того, что Имадаев проиграл. Показалось, что Зелим выглядел слишком зажато, боялся раскрыться. Перейра во всех аспектах выглядел лучше.

Что касается пощёчины, то вызывающее поведение очень сложное. Если эпатажный человек привлекает к себе внимание, не дай бог, он потом проиграет. Ему вдвойне потом будет хуже. Я бы воздержался от такого. Нужно быть очень уверенным в своей победе, чтобы так привлекать внимание», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Имадаев потерпел третье поражение кряду в UFC.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020