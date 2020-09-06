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Перейра бросил вызов Масвидалю

Перейра бросил вызов Масвидалю
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в полусреднем весе Мишель Перейра заявил, что намерен провести следующий поединок с обладателем символичного пояса BMF одним из лучших бойцов дивизиона Хорхе Масвидалем.

«Хочу пояс BMF. Так что, Хорхе Масвидаль, будь готов. Ты следующий», — сказал Перейра в интервью после турнира UFC Fight Night 176.

Соответствующее видео доступно на странице UFC в «Твиттере».

Напомним, в ночь на 6 сентября мск Перейра на турнире UFC встретился с россиянином Зелимом Имадаевым и одержал досрочную победу в третьем раунде. Это уже третье поражение Имадаева кряду.

Что касается Перейры, в сильнейшей лиге мира он провёл четвёртый поединок и завоевал вторую победу. В смешанных единоборствах на его счету 37 боёв, в 24 он победил.

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