«По каким понятиям живёшь?!» Украинский боксёр рассказал о конфликте с Ломаченко в церкви

Украинский боксёр Иван Редкач рассказал о конфликте в церкви, который произошёл у него с действующим чемпионом мира по боксу в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василием Ломаченко.

«Я всегда писал и говорил, что уважаю Василия Ломаченко как боксёра. Но, увы, сегодня Василий проявил себя как недисциплинированный, несдержанный и в первую очередь не уважающий себя боксёр, его поведение больше похоже на дворовое, хотя даже самый гоп-стоп знает, что в церкви разборки неуместны. Да и какие разборки вообще могут быть…

Придя сегодня с семьёй в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, со словами «ты чё, попутался?» оттолкнул меня двумя руками и ещё попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки — мол, ему есть мне что предъявить. Вася, ты просто Вася! В церкви, в присутствии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками махаешь и эмоции свои не контролируешь… Что же тебя так задело?

Ты по каким понятиям вообще живёшь?! Точно не по божьим, не по человеческим, не по спортивным. Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю, что он так тебя воспитывал и тренирует, чтобы ты и в его присутствии руками и языком в церкви махал. Да и понятия семьи, а в частности, жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семей других, да ещё и в храме божьем!» — написал Редкач в своём «инстаграме».