Украинец Редкач, повздоривший с Ломаченко в церкви: симпатии к нему, как к президенту РФ

Украинский боксёр Иван Редкач рассказал об отношении к действующему чемпиону мира по боксу в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василию Ломаченко.
«Для меня Ломаченко – хороший боец. Но как к человеку симпатия к нему такая же, как к президенту России», — написал Редкач в комментариях под одним из своих постов в «Инстаграме».
Фото: https://www.instagram.com/ivan_redkach_11/?hl=ru
Напомним, ранее Редкач рассказал о конфликте, который произошёл у него с Ломаченко. Боксёры повздорили в церкви.
«Придя сегодня с семьёй в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, со словами «ты чё, попутался?» оттолкнул меня двумя руками и ещё попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки — мол, ему есть мне что предъявить. Вася, ты просто Вася! В церкви, в присутствии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками машешь и эмоции свои не контролируешь… Что же тебя так задело?» — сообщил он.
Онлайн-платформа «Okko спорт» заключила трёхлетний контракт на эксклюзивный показ турниров по смешанным единоборствам организации Bellator, в том числе с участием Фёдора Емельяненко и Вадима Немкова.
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