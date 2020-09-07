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Чимаев: я и есть UFC. И намерен уничтожить всех!

Чимаев: я и есть UFC. И намерен уничтожить всех!
Бокс/ММА / UFC 0

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев дал понять, что не видит в UFC равных себе соперников.

«Я и есть UFC. И намерен уничтожить всех!» — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фотоколлажу с президентом UFC Даной Уайтом.

Посмотреть изображение можно в «инстаграме» Хамзата Чимаева.

Напомним, ранее стало известно, что следующий поединок Чимаев проведёт 19 сентября, его соперником станет опытный Джеральд Мершерт. Таким образом, спортсмен выступит в карде, главным событием которого станет встреча бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона лиги в этой весовой категории Колби Ковингтона. В ходе шоу также подерётся Дональд Серроне, его соперником станет Нико Прайс.

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