Чимаев: я и есть UFC. И намерен уничтожить всех!
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев дал понять, что не видит в UFC равных себе соперников.
«Я и есть UFC. И намерен уничтожить всех!» — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фотоколлажу с президентом UFC Даной Уайтом.
Посмотреть изображение можно в «инстаграме» Хамзата Чимаева.
Напомним, ранее стало известно, что следующий поединок Чимаев проведёт 19 сентября, его соперником станет опытный Джеральд Мершерт. Таким образом, спортсмен выступит в карде, главным событием которого станет встреча бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона лиги в этой весовой категории Колби Ковингтона. В ходе шоу также подерётся Дональд Серроне, его соперником станет Нико Прайс.
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