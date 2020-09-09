Боец UFC Гилберт Бёрнс намекнул на переход экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера в UFC.



«Что здесь происходит? Майкл Чендлер и USADA?», — написал Гилберт Бёрнс в своём «твиттере», упомянув в посте UFC и Дану Уайта.

Ранее Уайт заявил, что рассматривает возможность подписания контракта с Майклом Чендлером.

Чендлер минувший поединок провёл 7 августа на турнире Bellator 243 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Американец одержал досрочную победу над бывшим чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном. После той встречи Майкл стал свободным агентом и признался, что ещё не определился с дальнейшими планами.



Чендлер выступал в лиге Bellator c 2010 года. В смешанных единоборствах провёл 26 поединков, победив в 21 из них, 16 побед было завоёвано досрочно.