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Брат Забита Магомедшарипова одержал третью победу в профессиональных ММА

Брат Забита Магомедшарипова одержал третью победу в профессиональных ММА
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов одержал победу над Тимуром Акабой на турнире памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Поединок прошёл под полным контролем со стороны Магомедшарипова и закончился уже в первом раунде — Хасан взял соперника на удушающий приём, который закончился успешно.

Для брата бойца UFC Забита Магомедшарипова эта победа стала третьей в трёх поединках в профессиональной карьере. Тимур Акаба потерпел первое поражение в карьере — как и Магомедшарипов, до этого боя он одержал две победы в двух дебютных боях в профессиональных смешанных единоборствах.

Помимо брата Магомедшарипова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова бой проведёт брат Хабиба Нурмагомедова — Усман Нурмагомедов.

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