Брат Забита Магомедшарипова одержал третью победу в профессиональных ММА
Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов одержал победу над Тимуром Акабой на турнире памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Поединок прошёл под полным контролем со стороны Магомедшарипова и закончился уже в первом раунде — Хасан взял соперника на удушающий приём, который закончился успешно.
Для брата бойца UFC Забита Магомедшарипова эта победа стала третьей в трёх поединках в профессиональной карьере. Тимур Акаба потерпел первое поражение в карьере — как и Магомедшарипов, до этого боя он одержал две победы в двух дебютных боях в профессиональных смешанных единоборствах.
Помимо брата Магомедшарипова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова бой проведёт брат Хабиба Нурмагомедова — Усман Нурмагомедов.
- 10 сентября 2020
-
00:32
-
00:21
- 9 сентября 2020
-
23:20
-
21:28
-
19:46
-
17:54
-
16:02
-
15:31
-
15:01
-
14:25
-
13:37
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:14
-
09:40
-
09:01
-
08:50
-
00:52
-
00:43
- 8 сентября 2020
-
23:17
-
22:29
-
21:54
-
20:28
-
19:20
-
18:44
-
17:26
-
16:14
-
15:02
-
14:05
-
13:32
-
12:04
-
11:02
-
10:00
Партнерский контент