Брат Забита Магомедшарипова одержал третью победу в профессиональных ММА

Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов одержал победу над Тимуром Акабой на турнире памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Поединок прошёл под полным контролем со стороны Магомедшарипова и закончился уже в первом раунде — Хасан взял соперника на удушающий приём, который закончился успешно.



Для брата бойца UFC Забита Магомедшарипова эта победа стала третьей в трёх поединках в профессиональной карьере. Тимур Акаба потерпел первое поражение в карьере — как и Магомедшарипов, до этого боя он одержал две победы в двух дебютных боях в профессиональных смешанных единоборствах.



Помимо брата Магомедшарипова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова бой проведёт брат Хабиба Нурмагомедова — Усман Нурмагомедов.