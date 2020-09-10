«У тебя голова на скафандр похожа!» Минеев вызвал на бой Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев вызвал на бой соотечественника Магомеда Исмаилова, после того как победил Даурена Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

«Я много сделал для того, чтобы подраться за этот титул. Благодарен Даурену и его команде, своим болельщикам. И ещё там недавно один парень в космос улетел.

Мага Исма, заканчивай свои дела в ACA, и я тебя жду в этой клетке. Если у тебя голова на скафандр похожа, это не значит, что ты космонавт.

Желаю Маге поскорее выполнить свои обязательства перед ACA, чтобы потом подарить болельщикам продолжение нашей истории», — сказал Минеев после боя.

Напомним, в 2018 году Минеев и Исмаилов провели поединок, который завершился вничью.

Скоро в кинотеатрах выйдет боевик «Русский рейд», в котором Владимир Минеев играет одну из главных ролей. Посмотреть его можно будет уже с 1 октября.