«Я же закончил, парни!» Макгрегор пожаловался на допинг-офицеров, прибывших на его яхту

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о неожиданном визите сотрудников Американского антидопингового агентства, которые ранним утром прибыли на его яхту. Напомним, ранее Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

«UFC, что происходит? USADA только что утром прибыло на мою яхту, чтобы провести тестирование?

Я же закончил, парни! Но ладно, идём дальше. Я позволю им протестировать меня», — написал ирландец в «Твиттере» и прикрепил к тексту фото.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Конора Макгрегора.

На счету 32-летнего Макгрегора 26 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Последний бой он провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд.