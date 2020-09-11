«Я же закончил, парни!» Макгрегор пожаловался на допинг-офицеров, прибывших на его яхту

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о неожиданном визите сотрудников Американского антидопингового агентства, которые ранним утром прибыли на его яхту. Напомним, ранее Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.
«UFC, что происходит? USADA только что утром прибыло на мою яхту, чтобы провести тестирование?
Я же закончил, парни! Но ладно, идём дальше. Я позволю им протестировать меня», — написал ирландец в «Твиттере» и прикрепил к тексту фото.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Конора Макгрегора.
На счету 32-летнего Макгрегора 26 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Последний бой он провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд.
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