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Дэвис победил Мачиду на Bellator 245 и стал претендентом на бой с Немковым

Дэвис победил Мачиду на Bellator 245 и стал претендентом на бой с Немковым
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 245. В его главном событии встречались Фил Дэвис и Лиоту Мачида. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Дэвиса раздельным решением судей.

Дэвис стал главным претендентом на поединок за титул в полутяжёлом весе, которым владеет российский боец Вадим Немков.

Bellator 245. Результаты

Фил Дэвис — Лиоту Мачида — победа Дэвиса раздельным решением судей
Кэт Зингано — Габриэль Холлоуэй — победа Зингано единогласным решением судей
Тэйлор Джонсон — Эд Рут — победа Джонсона приёмом в первом раунде
Рэймонд Дэниэлс — Питер Станоник — признан несостоявшимся после двух непреднамеренных ударов в пах
Алекс Полицци — Рафаэль Карвальо — победа Полицци единогласным решением судей
Лесли Смит — Аманда Белл — победа Смит единогласным решением судей
Тайрелл Форчун — Джек Мэй — признан несостоявшимся после удара коленом в пах
Кит Ли — Винициус Дзани — победа Ли единогласным решением судей.

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