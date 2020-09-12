Дэвис победил Мачиду на Bellator 245 и стал претендентом на бой с Немковым

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 245. В его главном событии встречались Фил Дэвис и Лиоту Мачида. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Дэвиса раздельным решением судей.
Дэвис стал главным претендентом на поединок за титул в полутяжёлом весе, которым владеет российский боец Вадим Немков.
Bellator 245. Результаты
Фил Дэвис — Лиоту Мачида — победа Дэвиса раздельным решением судей
Кэт Зингано — Габриэль Холлоуэй — победа Зингано единогласным решением судей
Тэйлор Джонсон — Эд Рут — победа Джонсона приёмом в первом раунде
Рэймонд Дэниэлс — Питер Станоник — признан несостоявшимся после двух непреднамеренных ударов в пах
Алекс Полицци — Рафаэль Карвальо — победа Полицци единогласным решением судей
Лесли Смит — Аманда Белл — победа Смит единогласным решением судей
Тайрелл Форчун — Джек Мэй — признан несостоявшимся после удара коленом в пах
Кит Ли — Винициус Дзани — победа Ли единогласным решением судей.
- 12 сентября 2020
-
09:45
-
09:41
-
08:06
-
00:58
-
00:47
-
00:14
- 11 сентября 2020
-
23:53
-
22:44
-
22:31
-
21:06
-
20:41
-
19:52
-
18:59
-
17:19
-
15:36
-
15:05
-
14:00
-
13:00
-
12:41
-
12:28
-
11:40
-
11:00
-
10:19
-
09:38
-
09:01
-
07:35
-
01:06
-
00:25
- 10 сентября 2020
-
23:19
-
23:11
-
22:39
-
22:25
-
21:54
-
21:20
-
20:41