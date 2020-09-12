Дэвис победил Мачиду на Bellator 245 и стал претендентом на бой с Немковым

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 245. В его главном событии встречались Фил Дэвис и Лиоту Мачида. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Дэвиса раздельным решением судей.



Дэвис стал главным претендентом на поединок за титул в полутяжёлом весе, которым владеет российский боец Вадим Немков.



Bellator 245. Результаты



Фил Дэвис — Лиоту Мачида — победа Дэвиса раздельным решением судей

Кэт Зингано — Габриэль Холлоуэй — победа Зингано единогласным решением судей

Тэйлор Джонсон — Эд Рут — победа Джонсона приёмом в первом раунде

Рэймонд Дэниэлс — Питер Станоник — признан несостоявшимся после двух непреднамеренных ударов в пах

Алекс Полицци — Рафаэль Карвальо — победа Полицци единогласным решением судей

Лесли Смит — Аманда Белл — победа Смит единогласным решением судей

Тайрелл Форчун — Джек Мэй — признан несостоявшимся после удара коленом в пах

Кит Ли — Винициус Дзани — победа Ли единогласным решением судей.