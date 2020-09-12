Глава Bellator Скотт Кокер обвинил президента UFC Дану Уайта во лжи

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что президент UFC Дана Уайт солгал, сказав, что бойцы Bellator являются «отказниками» в UFC.



«У нас лучший полутяжёлый дивизион на планете. У нас есть Фил Дэвис, Лиоту Мачида, Вадим Немков. Гегард Мусаси собирается подняться в полутяжёлый вес. Это здоровый и сильный дивизион. Райан Бейдер, Фил Дэвис или кто-то другой из UFC пришли к нам в статусе свободных агентов. Они пришли сюда не по причине того, что их выгнали. Это ложь. Они были свободными агентами и хотели продать себя подороже, а мы предложили им более выгодную сделку. Поэтому они выступают здесь. Это спортсмены высочайшего уровня. Если вам предлагают более выгодные условия, почему бы не перейти в Bellator? Что касается увольнений из других организаций, это ложь», — приводит слова Скотта Кокера MMAJunkie.

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