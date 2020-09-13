Появился постер к бою Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса

Появился постер объединительного поединка в лёгком весе между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом. Бой состоится в США 17 октября 2020 года. Ранее стало известно, что Ломаченко и Лопес официально подписали контракт на поединок.

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Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. Позже Ломаченко сообщил, что бой состоится 3 октября. В итоге было принято решение провести его на две недели позже.