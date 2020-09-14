Президент Bellator: у Ф. Емельяненко осталось два боя

Президент Bellator Скотт Кокер поделился информацией о ближайших поединках знаменитого россиянина Фёдора Емельяненко. По словам Кокера, Емельяненко осталось провести два боя по контракту с промоушеном, причём оба поединка пройдут не в США.
«Фёдору осталось провести два боя. Оба поединка, по всей вероятности, пройдут за пределами США. Говорю это с осторожностью, потому что в текущей ситуации сложно ориентироваться. Всякий раз, когда мы пытаемся выйти куда-нибудь, возникают трудности», — приводит слова Кокера Cageside Press.
43-летний Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последним соперником был американец Куинтон Джексон, потерпевший поражение техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2019 года. Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
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