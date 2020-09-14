Гассиев — об Усике: он мне неинтересен

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF россиянин Мурат Гассиев заявил, что не следит за карьерой бывшего абсолютного чемпиона дивизиона украинца Александра Усика.
Напомним, в июле 2018 года Усик победил Гассиева единогласным решением судей. После этого оба боксёра перешли в тяжёлый вес, причём украинец уже дебютировал в нём, в октябре 2019 года победив американца Чазза Уизерспуна, а вот россиянин по разным причинам пока не смог это сделать.
«Он [Усик] мне неинтересен. Чего мне от него ждать? Я за ним не слежу. Я слежу за своей формой», — приводит слова Гассиева «Спорт-экспресс».
На счету 26-летнего Гассиева 26 побед (в том числе 19 нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе, ещё один бой признали несостоявшимся. У 33-летнего Усика 17 побед (в том числе 13 нокаутом) в 17 боях.
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