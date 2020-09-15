Чимаев дал денег бездомному и накормил его. Видео

В интернете появилось видео, как шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, проявил доброту в отношении бездомного. Спортсмен, который в настоящее время находится в Лас-Вегасе, дал мужчине денег, после чего отвёл его в кафе, чтобы накормить его.

Напомним, в ближайшие выходные Чимаев на турнире UFC Fight Night 178 проведёт очередной бой, его соперником станет опытный Джеральд Мершерт. Схватка состоится в среднем весе.

Мершерт выступает в UFC с 2016 года. За это время он провёл 11 поединков и победил в 6 из них. У Чимаева в UFC пока два боя, и в обоих он вышел победителем.

Встреча Чимаев — Мершерт состоится в карде турнира, главным событием которого станет бой бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона лиги в этой весовой категории Колби Ковингтона. В ходе шоу также подерётся Дональд Серроне, его соперником станет Нико Прайс.