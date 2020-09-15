«Ему надо было закончить карьеру 10 лет назад». Харитонов раскритиковал Уильямса за бой

Российский боец MMA Сергей Харитонов прокомментировал действия Дэнни Уильямса в поединке, который состоялся 11 сентября. Напомним, 40-летний Харитонов победил 47-летнего Уильямса техническим нокаутом во втором раунде, для россиянина это был дебют в боксе.

«Дэнни Уильямсу нужно было завершить карьеру лет 10 назад. Он меня разочаровал, потому что я думал, что он даст мне бой, а он вышел просто отбыть номер. Мне это очень не понравилось, я сам разочарован. Я хорошо готовился, но Дэнни Уильямс… Не знаю, куда он вышел.

Критика этого боя? Я всегда хорошо отношусь к критике. Я сам критикую тот факт, что Дэнни Уильямс вышел драться со мной. Я настраивался на тяжёлый и бескомпромиссный бой, а получилось, что Уильямс в какую-то клоунаду начал играть. Так что тут не ко мне вопрос», — цитирует Харитонова «Р-Спорт».