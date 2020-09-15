Кормье перед боем с Миочичем переболел коронавирусом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что во время подготовки к поединку со Стипе Миочичем переболел коронавирусом. Американец рассказал, что всё началось, когда COVID-19 был обнаружен у одного из бойцов в его зале.
Тогда тест на коронавирус прошли все спортсмены. Сначала результаты были отрицательными. Но ещё через неделю у Даниэля появились симптомы COVID-19, а повторный тест показал наличие заболевания.
«Ни в коем случае не оправдываю моё поражение. Миочич выиграл бой, и он бился великолепно. Просто благодарен, что мне удалось выйти в октагон. Смог о себе позаботиться, вернулся к тренировкам и бился за пояс чемпиона мира», — приводит слова Кормье MMAJunkie.
Напомним, Кормье проиграл Миочичу решением судей. После схватки он объявил о завершении карьеры.
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