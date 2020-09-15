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Исмаилов дал прогноз на бой Хабиб — Гэтжи

Исмаилов дал прогноз на бой Хабиб — Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от схватки чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом лиги Джастином Гэтжи. По его словам, победу в этой встрече одержит россиянин.

«Думаю, в этом противостоянии победит Хабиб. Гэтжи не сможет сдерживать его напор, его бойцовский напор. То есть через определённое время Гэтджи подсядет функционально и не сможет сдерживать то, что предложит ему Хабиб. А Хабиб на протяжении 28 своих поединков предлагал это, и никто не смог от этого отказаться — всем пришлось это принять. Вот и Гэтжи, я думаю, придётся это принять. Мы должны понимать, что Джастин — хороший базовый борец, но он не дышащий боец», — сказал Исмаилов на видео, размещённом на странице «Маленькие Большие Новости» в «Инстаграме».

Встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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