«Никто не получит и копейки». Макгрегор яростно ответил на обвинения в домогательствах

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор эмоционально ответил на обвинения в домогательствах, дав понять, что считает их лживыми. Ирландец пообещал «сражаться» и добавил, что никто от него не получит и «копейки».
«Меня снова и снова пытались подставить, но правда всегда придавала мне свободы. И неважно, что это будет — заявление какого-то мужика, обвинение в изнасилование или ещё какое-то дерьмо. Я никогда не скажу пас.
Правда есть правда, и это окрыляет меня. Я знаю свой характер. Да благословит господь ДНК, показания свидетелей и правду. Мощь в правде. Я свободен. Никто из тех, кто придёт со страшной ложью, не получит и копейки. Ни сейчас, ни когда-либо вообще. Я буду сражаться, и сейчас я только начинаю это делать.
Увидите, не забуду ни один из всех этих инцидентов. Не позволю просто так появляться этим людям, обвинять меня, а затем исчезать в темноте в попытках разрушить чью-то другую жизнь. Ни за что. Я никогда не покончу с собой, как бы вы этого не хотели", — написал Конор на одной из своих страниц в «Фейсбуке».
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