Даниэль Кормье в третий раз стал отцом

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Даниэль Кормье сообщил, что недавно у него родилась дочь. Это уже третий ребёнок в семье 41-летнего Кормье: ранее его супруга родила сына, а затем дочь.

«Хочу сообщить о рождении Луны-Роуз Кормье. Она родилась в прошлую среду, на четыре недели раньше срока, но всё равно весила 2,8 кг.

Она уже здесь, дома. Она прекрасна и в точности похожа на мою дочь Маркиту. Здорово, что теперь у меня в семье есть ещё одна дочь. Я очень рад и горжусь этим», — приводит слова Кормье издание Essentially Sports.

Напомним, в августе 2020 года Кормье официально объявил о завершении карьеры, после того как уступил Стипе Миочичу в титульном бою. На его счету 22 победы и 3 поражения в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.