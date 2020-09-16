Даниэль Кормье в третий раз стал отцом

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Даниэль Кормье сообщил, что недавно у него родилась дочь. Это уже третий ребёнок в семье 41-летнего Кормье: ранее его супруга родила сына, а затем дочь.
«Хочу сообщить о рождении Луны-Роуз Кормье. Она родилась в прошлую среду, на четыре недели раньше срока, но всё равно весила 2,8 кг.
Она уже здесь, дома. Она прекрасна и в точности похожа на мою дочь Маркиту. Здорово, что теперь у меня в семье есть ещё одна дочь. Я очень рад и горжусь этим», — приводит слова Кормье издание Essentially Sports.
Напомним, в августе 2020 года Кормье официально объявил о завершении карьеры, после того как уступил Стипе Миочичу в титульном бою. На его счету 22 победы и 3 поражения в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.
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