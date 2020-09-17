Источник: Флойд Мейвезер согласился сразиться с блогером Логаном Полом
Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер проведёт поединок с известным YouTube-блогером Логаном Полом. Об этом сообщил YouTube-блогер Keemstar, ссылаясь на информацию от неназванных инсайдеров.
По словам блогера, бой состоится уже в 2020 году.
«Мейвезер сразится с Логаном Полом в этом году! Я не шучу. Это просто сообщил мне инсайдер из мира бокса», — написал он в своём «твиттере».
25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года. Он уступил блогеру KSI раздельным решением судей.
43-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. Последний поединок он провёл в августе 2017 года, победив бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. На счету Флойда 50 побед в 50 поединках.
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