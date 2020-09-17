Чемпион Bellator Фрейре с иронией прокомментировал решение UFC подписать Чендлера

Чемпион Bellator в лёгком весе Патрисио Фрейре отреагировал на новость о подписании Майклом Чендлером контракта с UFC. Боец намекнул, что не забыл о резких высказываниях главы UFC Даны Уайта в адрес Bellator, и удивился, почему в таком случае Чендлер сразу же получил роль запасного на титульный бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

«Так, бойцы Bellator недостаточно хороши, но бывший чемпион нашей лиги, которого я бил, получил контракт с UFC и немедленно получил статус запасного на титульный поединок. Интересно», — написал Фрейре на своей странице в «Твиттере».

В мае 2019 года Фрейре нокаутировал Чендлера и отобрал у того титул чемпиона Bellator в лёгком весе. После этого Майкл провёл ещё два поединка, а теперь подписал контракт с UFC. Если кто-либо из участников поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи не сможет выйти на бой 24 октября, Чендлер выступит в качестве замены.