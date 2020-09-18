Шлеменко будет секундировать Сарнавскому на турнире 19 сентября в Москве

Александр Шлеменко будет секундантом Александра Сарнавского в чемпионском бою против Абдул-Азиза Абдулвахабова 19 сентября на турнире ACA 111 в Москве. Спортсмен поделился ожиданиями от этой встречи.

«Абдул-Азиз — хороший, сильный соперник, бывший чемпион, и это уже говорит за него. В его арсенале отличная ударная техника рук, борцовские навыки, он хорошо чувствует борьбу, хорошо борется и защищается. Самое главное его преимущество — у него есть опыт работы в 5-раундовых боях. Поэтому в подготовке особое внимание мы уделили работе над выносливостью, чтобы не было проблем в 5-раундовом бою. Но также усилили все аспекты: работали над борьбой, боксом, ударами ногами и т.д. Мы работали над всем, чтоб быть готовыми ко всему», — приводит слова Шлеменко пресс-служба ACA.



Александр Сарнавский, представитель омской авторской школы Александра Шлеменко «Шторм», имеет за плечами 37 побед при 7 поражениях. Номер один рейтинга ACA Абдул-Азиз Абдулвахабов долгое время был чемпионом АСВ в лёгком весе. Из 17 побед в карьере 13 Абдулвахабов одержал досрочно.



Турнир пройдёт 19 сентября на арене «Баскет Холл Москва».