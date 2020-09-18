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Валентина Шевченко показала идеальную стрельбу из пистолета

Валентина Шевченко показала идеальную стрельбу из пистолета
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко показала, как она умеет стрелять из пистолета. Спортсменка поработала на огневом рубеже из положения стоя, при этом несколько раз меняла позицию. Судя по звуку, ей удалось поразить все мишени.

«Люблю стрелять по стальным целям из-за звука», — написала Шевченко.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Валентина Шевченко владеет титулом в наилегчайшем весе с 2018 года. С того момента она провела три успешные защиты титула. Предыдущий раз она появлялась в октагоне в феврале 2020 года на турнире UFC 247 в Хьюстоне (штат Техас, США). Тогда она техническим нокаутом уже в третьем раунде остановила официальную претендентку на титул Кейтлин Чукагян.

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