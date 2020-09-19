Бывший чемпион UFC Фрэнк Мир подписал контракт с BKFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе и боец Bellator Фрэнк Мир подписал контракт с промоушеном Bare Knuckle Fighting Championship, сообщает MMA fighting.

Напомним, в промоушене BKFC бои проводятся без перчаток. Поединки проходят в формате по три или пять двухминутных раундов, бойцам разрешено бить только руками.

Свой последний бой американский тяжеловес провёл в октябре прошлого года. Тогда в рамках турнира Bellator 231 он одержал победу над американцем Роем Нельсоном. Это был второй поединок бойцов — ранее они встречались в 2011 году на турнире UFC 230, и тогда победу также одержал Мир единогласным решением судей.

Всего в смешанных единоборства Мир провёл 32 боя, в которых одержал 19 побед и потерпел 13 поражений.