Бывший чемпион UFC Фрэнк Мир подписал контракт с BKFC
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе и боец Bellator Фрэнк Мир подписал контракт с промоушеном Bare Knuckle Fighting Championship, сообщает MMA fighting.
Напомним, в промоушене BKFC бои проводятся без перчаток. Поединки проходят в формате по три или пять двухминутных раундов, бойцам разрешено бить только руками.
Свой последний бой американский тяжеловес провёл в октябре прошлого года. Тогда в рамках турнира Bellator 231 он одержал победу над американцем Роем Нельсоном. Это был второй поединок бойцов — ранее они встречались в 2011 году на турнире UFC 230, и тогда победу также одержал Мир единогласным решением судей.
Всего в смешанных единоборства Мир провёл 32 боя, в которых одержал 19 побед и потерпел 13 поражений.
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