Чендлер: буду готов побить Хабиба или Гэтжи

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер признался, что в восторге от подписания контракта с UFC, и уверен, что будет полностью готов выступить 24 октября в случае необходимости.

Напомним, Чендлер на турнире UFC 254 24 октября выступит резервистом боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, если кто-то из спортсменов не сможет выйти в октагон.

«В восторге от этой возможности. Всегда работаю в зале. Уже через день-два после поединков я снова в зале. Если возможность не представится в октябре, сражусь в ноябре. Как бы то ни было, 24 октября буду готов войти в октагон и побить Хабиба или Гэтжи.

Я просил у UFC боя с кем-то из топ-5, будь-то Хабиб, Гэтжи Фергюсон, Конор или Порье. Сказал, что либо докажу, что являюсь тем, кем себя считаю, либо нет", — рассказал Чендлер в интервью TMZ Sports.