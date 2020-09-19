Сехудо пожелал удачи Чимаеву перед боем с Мёршартом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо пожелал удачи Хамзату Чимаеву в преддверии его поединка с Джеральдом Мёршартом. Американец оставил сообщение под постом шведа чеченского происхождения в «Инстаграме».

«Давай же, брат мой», — написал Сехудо.

Напомним, Хамзат Чимаев выступит в основном карде турнира UFC Fight Night 178. Это будет третий бой Чимаева в UFC, в предыдущих двух он одержал досрочные победы и продемонстрировал идеальную статистику, пропустив лишь два удара.

Главным событием турнира UFC Fight Night 178 станет встреча между бывшим чемпионом в полусреднем весе Тайроном Вудли и бывшим обладателем временного титула в этой весовой категории Колби Ковингтоном. В соглавном поединке шоу Дональд Серроне померится силами с Нико Прайсом.