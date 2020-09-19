Сехудо пожелал удачи Чимаеву перед боем с Мёршартом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо пожелал удачи Хамзату Чимаеву в преддверии его поединка с Джеральдом Мёршартом. Американец оставил сообщение под постом шведа чеченского происхождения в «Инстаграме».
«Давай же, брат мой», — написал Сехудо.
Напомним, Хамзат Чимаев выступит в основном карде турнира UFC Fight Night 178. Это будет третий бой Чимаева в UFC, в предыдущих двух он одержал досрочные победы и продемонстрировал идеальную статистику, пропустив лишь два удара.
Главным событием турнира UFC Fight Night 178 станет встреча между бывшим чемпионом в полусреднем весе Тайроном Вудли и бывшим обладателем временного титула в этой весовой категории Колби Ковингтоном. В соглавном поединке шоу Дональд Серроне померится силами с Нико Прайсом.
- 19 сентября 2020
-
15:37
-
14:47
-
14:23
-
13:28
-
12:36
-
11:25
-
10:21
-
09:24
-
07:18
-
03:22
-
00:57
- 18 сентября 2020
-
23:45
-
22:56
-
21:41
-
20:51
-
19:39
-
18:30
-
17:36
-
17:31
-
16:01
-
15:29
-
15:01
-
14:02
-
13:40
-
13:01
-
12:25
-
11:00
-
10:03
-
09:02
-
01:03
-
00:47
- 17 сентября 2020
-
23:17
-
22:39
-
22:24
-
21:13