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Чимаев за 3 боя в UFC пропустил 2 удара

Чимаев за 3 боя в UFC пропустил 2 удара
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Хамзат Чимаев установил уникальное достижение. В двух последних поединках он не пропустил ни одного удара. Всего же за три поединка в промоушене он пропустил два удара.

Напомним, ранним утром 20 сентября Хамзат выступил на турнире UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В основном карде шоу он встретился с опытным Джеральдом Мёршартом и нокаутировал его за 17 секунд. Это третий показатель по скорости нокаута в средней весовой категории.

Чимаев дебютировал в UFC в 15 июля 2020 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, тогда он во втором раунде удушающим приёмом победил Джона Филиппса. 25 июля он за три минуты справился с новобранцем лиги Ризом Макки.

Ожидается, что следующую схватку Чимаев проведёт с экс-претендентом на титул Дэмьеном Майей.

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