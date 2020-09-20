Чимаев за 3 боя в UFC пропустил 2 удара

Боец UFC Хамзат Чимаев установил уникальное достижение. В двух последних поединках он не пропустил ни одного удара. Всего же за три поединка в промоушене он пропустил два удара.
Напомним, ранним утром 20 сентября Хамзат выступил на турнире UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В основном карде шоу он встретился с опытным Джеральдом Мёршартом и нокаутировал его за 17 секунд. Это третий показатель по скорости нокаута в средней весовой категории.
Чимаев дебютировал в UFC в 15 июля 2020 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, тогда он во втором раунде удушающим приёмом победил Джона Филиппса. 25 июля он за три минуты справился с новобранцем лиги Ризом Макки.
Ожидается, что следующую схватку Чимаев проведёт с экс-претендентом на титул Дэмьеном Майей.
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