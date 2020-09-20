Ковингтон: Вудли коммунист и марксист. Он ненавидит США
Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон поделился мыслями о недавнем противнике Тайроне Вудли, которого он нокаутировал в пятом раунде. По его словам, тот является коммунистом и ненавидит США.
«Вы знаете, он коммунист. Марксист. Он защищает криминал и ненавидит США. Именно потому я его сегодня сломал.
Понимаете, если человек с оружием грозит полицейскому, то он получает то, что заслуживает. Закон нас защищает. Если это перестанет работать, здесь начнётся Дикий Запад. Нужно вернуться к закону. В противном случае весь этот криминалитет будет бегать по улицам и никто из нас не будет в безопасности", — сказал Ковингтон на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 178.
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