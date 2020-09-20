Кормье — о победе Чимаева за 17 секунд: как это вообще возможно?!

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье выразил восхищение шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Минувшей ночью Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта. Чимаеву потребовалось всего 17 секунд, он нокаутировал оппонента на турнире UFC Fight Night 178 первым же ударом.

«Чимаев только что переехал этого парня! Ариэль Хельвани (ведущий популярного подкаста. — Прим. «Чемпионата»), не могу дождаться понедельника, чтобы обсудить этого парня! Ох, как же хайпово! 17 секунд! Как это вообще возможно?!» — написал Кормье в своём «твиттере».

Чимаев все три поединка в UFC завершил досрочно. Швед уже заявил, что готов драться с любыми топовыми соперниками дивизиона.