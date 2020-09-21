Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Вудли показал сломанное ребро после боя с Ковингтоном. Фото

Вудли показал сломанное ребро после боя с Ковингтоном. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

В «Инстаграме» появилось рентгеновское изображение сломанного ребра американского бойца смешанных единоборств Тайрона Вудли, который получил травму в поединке с соотечественником Колби Ковингтоном в минувшие выходные.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» журналиста ESPN Ариэля Хельвани.

Напомним, в ночь с 19 на 20 сентября мск Вудли выступил в главном поединке турнира UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 38-летний американец досрочно проиграл бывшему временному чемпиону лиги Колби Ковингтону. Это поражение стало для него третьим кряду.

В марте 2019 года Тайрон Вудли потерял титул в противостоянии с Камару Усманом, который удерживал с 2016 года, а уже в мае 2020-го проиграл Гилберту Бёрнсу.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020