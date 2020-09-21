Вудли показал сломанное ребро после боя с Ковингтоном. Фото

В «Инстаграме» появилось рентгеновское изображение сломанного ребра американского бойца смешанных единоборств Тайрона Вудли, который получил травму в поединке с соотечественником Колби Ковингтоном в минувшие выходные.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» журналиста ESPN Ариэля Хельвани.

Напомним, в ночь с 19 на 20 сентября мск Вудли выступил в главном поединке турнира UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 38-летний американец досрочно проиграл бывшему временному чемпиону лиги Колби Ковингтону. Это поражение стало для него третьим кряду.

В марте 2019 года Тайрон Вудли потерял титул в противостоянии с Камару Усманом, который удерживал с 2016 года, а уже в мае 2020-го проиграл Гилберту Бёрнсу.