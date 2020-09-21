Ломаченко: в моей крови — тяга к победе

Действующий чемпион мира по боксу в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO украинец Василий Ломаченко поделился ожиданиями от поединка с обладателем пояса IBF американцем Теофимо Лопесом.
«Не люблю проигрывать. Это моя мотивация. В моей крови — тяга к победе. Когда оказываешься на вершине, у тебя становится много конкурентов. Все охотятся за тобой, и это очень хорошо для бокса. Когда сражаешься с другими лучшими боксёрами, это всегда хорошо для спорта. В следующем бою буду драться с молодым чемпионом мира. Мы объединим все титулы. Этот бой войдёт в историю», — приводит слова Ломаченко BBC.
Напомним, объединительный бой в лёгком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен состояться 17 октября в США. Эту встречу пытаются провести уже полгода.
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